«Спартак» существенно превосходит себя образца прошлого сезона — объявлена статистика

Появилась сравнительная статистика московского «Спартака» по итогам первой части прошлого и нынешнего сезона. По данным, которые опубликовал РУСТАТ, можно констатировать, что красно-белые под руководством Деяна Станковича значительно превосходят прошлогоднюю версию команды Гильермо Абаскаля.
Забитые/пропущенные голы:
Прошлый сезон — 27/24;
Нынешний сезон — 36/14.
Результаты:
Прошлый сезон — 9 побед, 3 ничьих, 6 поражений;
Нынешний сезон — 11 побед, 4 ничьих, 3 поражения.
Голевые моменты и процент реализации:
Прошлый сезон — 109 моментов и 25% реализации;
Нынешний сезон — 126 моментов и 29% реализации.
Удары:
Прошлый сезон — 241 (95 в створ);
Нынешний сезон — 274 (121 в створ).
xG (ожидаемые голы):
Прошлый сезон — 26,04;
Нынешний сезон — 37,36.
OxG (ожидаемые голы соперника):
Прошлый сезон — 29;
Нынешний сезон — 18,47.
Также нынешний «Спартак» превосходит свою прошлогоднюю версию по точности передач, удачным обводкам и выигранным единоборствам.