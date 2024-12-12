«Спартак» существенно превосходит себя образца прошлого сезона — объявлена статистика

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Появилась сравнительная статистика московского «Спартака» по итогам первой части прошлого и нынешнего сезона. По данным, которые опубликовал РУСТАТ, можно констатировать, что красно-белые под руководством Деяна Станковича значительно превосходят прошлогоднюю версию команды Гильермо Абаскаля.

Забитые/пропущенные голы:

Прошлый сезон — 27/24;

Нынешний сезон — 36/14.

Результаты:

Прошлый сезон — 9 побед, 3 ничьих, 6 поражений;

Нынешний сезон — 11 побед, 4 ничьих, 3 поражения.

Голевые моменты и процент реализации:

Прошлый сезон — 109 моментов и 25% реализации;

Нынешний сезон — 126 моментов и 29% реализации.

Удары:

Прошлый сезон — 241 (95 в створ);

Нынешний сезон — 274 (121 в створ).

xG (ожидаемые голы):

Прошлый сезон — 26,04;

Нынешний сезон — 37,36.

OxG (ожидаемые голы соперника):

Прошлый сезон — 29;

Нынешний сезон — 18,47.

Также нынешний «Спартак» превосходит свою прошлогоднюю версию по точности передач, удачным обводкам и выигранным единоборствам.