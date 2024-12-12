«Динамо» Москва — лучшая команда РПЛ сезона-2024/2025 по ожидаемым голам

Московское «Динамо» стало лучшей командой Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям, включая ожидаемые голы. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По показателю xG (ожидаемые голы) бело-голубые идут лидерами среди всех команд РПЛ (38,7). Второе место занимает «Зенит» (37,4). Третий — «Краснодар» (34,7). Отметим, что «Динамо» является и самой забивающей командой Российской Премьер-Лиги — подопечные Марцела Лички забили 37 голов в 18 матчах.

По итогам первой части нынешнего сезона РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 35 очков — на четыре меньше, чем у лидирующего «Краснодара». Второе место в таблице занимает «Зенит», тройку лидеров замыкает московский «Спартак».