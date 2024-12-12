Орлов: у игроков «Зенита» пресыщение титулами — надо освежать команду

Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов дал совет сине-бело-голубым. Он считает, что у игроков команды пресыщение титулами, из-за этого отсутствует голод к победам. Он порекомендовал «Зениту» освежить состав.

«У игроков «Зенита» явно чувствуется пресыщение титулами. Где взять эмоции? В спорте надо быть голодным до побед. Если «Зенит» сейчас не найдёт какой-то путь, чтобы освежить команду, ему будет очень сложно. Надо брать новых игроков, а тех, на кого уже нельзя рассчитывать, отправлять в аренду или продавать куда угодно. Даже в это зимнее трансферное окно. Потому что весной на эти три клуба ляжет очень большая ответственность.

Убирать можно пять-шесть человек, но взамен хотя бы трёх качественных игроков приобрести. Нужен центральный защитник. Нино, когда только приехал, многообещающе начинал, а теперь какой-то мягкий, интеллигентный стал. Проигрывает борьбу, не успевает страховать. Родригао — просто медленный! У него та же проблема, что и у капитана московского «Динамо». Он боевитый, мастеровитый, но нет скорости, рывка с места! В нападении появились футболисты, которые быстро всё делают. Не успеть за ними. В последних двух турах «Зенит» пять мячей пропустил — это что ж такое? Держались-держались, а потом — бах — и развалились», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.