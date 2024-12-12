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Экс-игрок «Милана» Дженнаро Гаттузо сбрил бороду впервые за 22 года

Экс-игрок «Милана» Дженнаро Гаттузо сбрил бороду впервые за 22 года
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Бывший футболист «Рейнджерс», «Милана» и «Сьона», а ныне главный тренер хорватского «Хайдука» Дженнаро Гаттузо впервые за 22 года сбрил бороду.

Итальянский специалист сделал это ради благотворительности, поучаствовав в так называемом «Бородатом аукционе» – знаменитости обещали сбрить бороды и усы в обмен на пожертвования в организации, которые занимаются мужским здоровьем.

Гаттузо занимается тренерской деятельностью с 2013 года. За неполные 12 лет итальянец успел поработать в «Палермо», «Пизе», «Милане», «Наполи», «Валенсии» и «Марселе». «Хайдук» Дженнаро возглавил в 2024 году. В качестве тренера Гаттузо выиграл Кубок Италии с «Наполи» в сезоне-2019/2020.

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