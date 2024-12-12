«Акрон» выразил соболезнования защитнику Эшковалу в связи со смертью его отца

Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях выразил соболезнования в связи со смертью отца защитника Родригу Эшковала.

«Футбольный клуб «Акрон» выражает глубокие соболезнования Родригу Эшковалу в связи со смертью его отца. В этот тяжёлый момент мы скорбим вместе с тобой, Родригу», — написано в сообщении.

Португалец перешёл в «Акрон» летом 2024 года. Его предыдущим клубом была португальская «Визела». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Родригу Эшковал провёл 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.