Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» выразил соболезнования защитнику Эшковалу в связи со смертью его отца

«Акрон» выразил соболезнования защитнику Эшковалу в связи со смертью его отца
Комментарии

Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях выразил соболезнования в связи со смертью отца защитника Родригу Эшковала.

«Футбольный клуб «Акрон» выражает глубокие соболезнования Родригу Эшковалу в связи со смертью его отца. В этот тяжёлый момент мы скорбим вместе с тобой, Родригу», — написано в сообщении.

Португалец перешёл в «Акрон» летом 2024 года. Его предыдущим клубом была португальская «Визела». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Родригу Эшковал провёл 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android