«Акрон» выразил соболезнования защитнику Эшковалу в связи со смертью его отца
Поделиться
Тольяттинский «Акрон» в социальных сетях выразил соболезнования в связи со смертью отца защитника Родригу Эшковала.
«Футбольный клуб «Акрон» выражает глубокие соболезнования Родригу Эшковалу в связи со смертью его отца. В этот тяжёлый момент мы скорбим вместе с тобой, Родригу», — написано в сообщении.
Португалец перешёл в «Акрон» летом 2024 года. Его предыдущим клубом была португальская «Визела». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Родригу Эшковал провёл 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.
Комментарии
- 12 декабря 2024
-
11:10
-
11:05
-
10:58
-
10:55
-
10:47
-
10:45
-
10:36
-
10:32
-
10:30
-
10:25
-
10:17
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:48
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:10
-
09:10
-
08:56
-
08:36
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
08:03
-
07:45
-
07:16
-
07:04
-
06:10
-
05:51