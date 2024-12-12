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Артига ответил, какие матчи «Химок» его порадовали в первой части сезона РПЛ

Артига ответил, какие матчи «Химок» его порадовали в первой части сезона РПЛ
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига выделил матчи в первой части сезона чемпионата России, которые его порадовали.

«Какие матчи первой части сезона меня порадовали? Обе победы над «Локомотивом», конечно. Но была и встреча с «Пари НН», в которой мы уступили 0:1. Она тоже понравилась, потому что мы доминировали, имели много моментов. Доволен этой игрой», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.

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