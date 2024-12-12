Дело о подозрении Мбаппе в изнасиловании закрыто из-за недостаточности доказательств

Прокуратура Швеции закрыла расследование по подозрению футболиста мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе в изнасиловании из-за недостаточности доказательств. Об этом сообщило Agence France-Presse в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее шведская пресса сообщила о возможной причастности Килиана Мбаппе к изнасилованию, однако окружение игрока назвало это клеветой. Девушка обратилась в полицию после случая в отеле, в котором футболист находился во время выходных.

В текущем сезоне испанской Примеры 25-летний Килиан Мбаппе провёл 15 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету шесть игр, два гола и одна результативная передача в Лиге чемпионов.