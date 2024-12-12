Геннадий Орлов: в последних двух матчах Семак не управлял игроками «Зенита»

Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов критически высказался о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке. Он считает, что в последних матчах перед зимней паузой специалист в недостаточной степени управлял командой.

«В последних двух матчах Семак не управлял игроками. И замены не те, и состав не тот. Что такое тренер? Это управление игрой. А Семак как будто подутратил это чувство к концу года. В самих футболистах видна разбалансировка — это очень важный момент», — сказал Геннадий Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимнюю паузу в сезоне, занимая второе место в РПЛ.