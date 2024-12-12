Тренер «Астаны» Бабаян: постараемся не дать «Челси» сыграть в свою силу

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян высказался о предстоящем матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с «Челси».

«Смотрел пресс-конференцию тренера «Челси», который сказал, что против нас сыграют те футболисты, которые выступают в Лиге конференций. Он не называет это вторым составом, ведь команда играет одним составом в чемпионате и другим в Лиге конференций. Мы не зацикливаемся на том, какое у нас есть преимущество, постараемся сделать всё, чтобы не дать им сыграть в свою силу», – передаёт слова Бабаяна Meta-ratings.kz.

Матч между «Астаной» и «Челси» состоится сегодня, 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день лондонский «Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Подопечные Энцо Марески набрали 12 очков в четырёх матчах. «Астана» расположилась на 23-й строчке. В активе команды из Казахстана четыре очка.