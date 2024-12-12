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Тренер «Астаны» Бабаян: постараемся не дать «Челси» сыграть в свою силу

Тренер «Астаны» Бабаян: постараемся не дать «Челси» сыграть в свою силу
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Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян высказался о предстоящем матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с «Челси».

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Смотрел пресс-конференцию тренера «Челси», который сказал, что против нас сыграют те футболисты, которые выступают в Лиге конференций. Он не называет это вторым составом, ведь команда играет одним составом в чемпионате и другим в Лиге конференций. Мы не зацикливаемся на том, какое у нас есть преимущество, постараемся сделать всё, чтобы не дать им сыграть в свою силу», – передаёт слова Бабаяна Meta-ratings.kz.

Матч между «Астаной» и «Челси» состоится сегодня, 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день лондонский «Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Подопечные Энцо Марески набрали 12 очков в четырёх матчах. «Астана» расположилась на 23-й строчке. В активе команды из Казахстана четыре очка.

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