Голкипер «Крыльев» Ломаев успешно перенёс операцию на плечевом суставе

Голкиперу самарских «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву была проведена операция в Германии. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«В клинике Мюнхена нашему голкиперу была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава с целью предотвращения вывиха. В ближайшее время футболист вернётся в Россию, где начнётся его реабилитация. Ваня, здоровья! Ждём возвращения!» — написано в сообщении.

Фото: ФК «Крылья Советов»

25-летний Иван Ломаев получил травму при отражении 11-метрового удара в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча состоялась 24 ноября в Самаре и завершилась победой «Крыльев» — 2:1.