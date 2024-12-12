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Канищев: бразильцы «Зенита» отбывают номер на поле, а Семак не может на это повлиять

Канищев: бразильцы «Зенита» отбывают номер на поле, а Семак не может на это повлиять
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался об игре и результатах сине-бело-голубых в нынешнем сезоне. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Не знаю, заключается ли проблема «Зенита» в Семаке или нет. Не сказал бы, что у команды кризис, – просто есть небольшие трудности. Невооружённым взглядом видно, что проблемы с иностранными игроками. Бразильцы отбывают номер на поле, а Семак не может на это повлиять. Наверное, Орлов прав, что есть определённая критическая ситуация», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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