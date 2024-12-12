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Геннадий Орлов: хитрости, футбольной мудрости Андрею Мостовому не хватает

Геннадий Орлов: хитрости, футбольной мудрости Андрею Мостовому не хватает
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Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов высказался о качествах полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового.

«Взять Мостового. Скоростной, быстрый, но никак не научится обыгрывать вратаря. Очень прямолинейный, когда выходит один на один. Хитрости, мудрости футбольной не хватает. Это всё должно нарабатываться на тренировках. Но почему-то у Андрея этого не прибавляется. Возможно, это просто потолок его возможностей. Потому что в старательности ему не откажешь — бегает много. Значит, не дано — такое тоже может быть», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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