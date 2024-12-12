Канищев: в «Зените» бразильцев так накормили деньгами, что их уже подташнивает

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о составе санкт-петербургского клуба.

«Может, стоит взять голодных ребят, которые ещё ничего не выигрывали. Бразильцы уже наелись, деньгами так накормили, что их уже подташнивает. Нет ничего хуже, чем немотивированные спортсмены. Они уже переели. «Зениту» нужна ротация», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.