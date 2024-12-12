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Ещенко объяснил, почему Соболев играет в «Зените» хуже, чем в «Спартаке»

Ещенко объяснил, почему Соболев играет в «Зените» хуже, чем в «Спартаке»
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Бывший российский футболист Андрей Ещенко высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева, который ранее выступал за «Спартак». 27-летний Соболев провёл 11 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две жёлтые карточки и ни одного результативного действия.

– Почему Соболев выступает хуже, чем раньше?
– Многим, кто переходил в «Зенит» из «Спартака», не пёрло. Тому же Бакаеву.

– Какие причины у их неудач?
– Много факторов. Конкуренция, психология, отношения, — приводит слова Ещенко Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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