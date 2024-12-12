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В агентстве Роши сообщили об интересе клубов к защитнику ЦСКА

В агентстве Роши сообщили об интересе клубов к защитнику ЦСКА
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В агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказались об интересе клубов к футболисту.

«Сейчас многие большие клубы следят за Рошей. Но на данный момент Виллиан отдыхает со своей семьёй», — сообщили в агентстве Sferico Sports Management корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Виллиан Роша провёл 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету бразильского защитника пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 6 млн.

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