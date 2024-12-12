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Тренер «Балтики» Талалаев рассказал, что бы пожелал самому себе

Тренер «Балтики» Талалаев рассказал, что бы пожелал самому себе
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, что бы пожелал самому себе.

— Чего бы пожелали себе?
— Терпения, сдержанности, трофеев и оставаться человеком, который знает, чего он хочет, что он может, что любит. И, наверное, мира всем нам ещё, потому что в нашей профессии возможно реализовываться по максимуму, только когда вокруг для всех будут созданы одинаковые условия, — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.

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