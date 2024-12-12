Геннадий Орлов: кто в «Зените» за последние полгода повысил мастерство?

Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов высказался о проблемах в структуре сине-бело-голубых.

«Нам со стороны трудно разобраться в причинах — мы же не знаем, что внутри происходит. Но я сам футболист и примерно понимаю, почему так.

Когда Дзюбу начали менять в «Зените», он разобиделся. А чего обижаться, если ты сам себя запустил? Ты начал меньше тренироваться, считая, что и так сойдёт. Но у Дзюбы есть характер. А что произошло с Соболевым? Он же сейчас играет хуже, чем в «Спартаке». Ничего не получается! Допускаю, что у него все мысли были заняты переходом — не тренировался, потерял тонус. Но в любом случае себя нужно держать в волевых рамках. Это не каждому дано. Уметь трудиться на тренировках — это тоже талант своеобразный. Тренировка — это самое главное для футболиста и любого спортсмена. А про кого в «Зените» вы можете сказать, что он за эти полгода повысил мастерство?

Я скажу — Латышонок. Ну Барриос ещё держит уровень. А остальные-то что? Даже Дуглас Сантос не похож на самого себя. Мы-то знаем, как они могут играть. Но они почему-то так не играют. Не прогрессируют», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.