Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: кто в «Зените» за последние полгода повысил мастерство?

Геннадий Орлов: кто в «Зените» за последние полгода повысил мастерство?
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов высказался о проблемах в структуре сине-бело-голубых.

«Нам со стороны трудно разобраться в причинах — мы же не знаем, что внутри происходит. Но я сам футболист и примерно понимаю, почему так.

Когда Дзюбу начали менять в «Зените», он разобиделся. А чего обижаться, если ты сам себя запустил? Ты начал меньше тренироваться, считая, что и так сойдёт. Но у Дзюбы есть характер. А что произошло с Соболевым? Он же сейчас играет хуже, чем в «Спартаке». Ничего не получается! Допускаю, что у него все мысли были заняты переходом — не тренировался, потерял тонус. Но в любом случае себя нужно держать в волевых рамках. Это не каждому дано. Уметь трудиться на тренировках — это тоже талант своеобразный. Тренировка — это самое главное для футболиста и любого спортсмена. А про кого в «Зените» вы можете сказать, что он за эти полгода повысил мастерство?

Я скажу — Латышонок. Ну Барриос ещё держит уровень. А остальные-то что? Даже Дуглас Сантос не похож на самого себя. Мы-то знаем, как они могут играть. Но они почему-то так не играют. Не прогрессируют», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Спартак» и «Краснодар» показали качество, а «Зенит» — нет». Орлов — о «золотой» гонке РПЛ
Эксклюзив
«Спартак» и «Краснодар» показали качество, а «Зенит» — нет». Орлов — о «золотой» гонке РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android