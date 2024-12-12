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Малафеев: «Зенит» проанализирует ошибки и правильно подготовится к весне

Малафеев: «Зенит» проанализирует ошибки и правильно подготовится к весне
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Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном решении проблем сине-бело-голубых в этом сезоне. Перед зимним перерывом «Зенит» проиграл несколько домашних матчей и опустился на второе место в турнирной таблице.

«Я не думаю, что огромная закупка игроков — это правильный ответ на такие проблемы. У «Зенита» уже есть сильный состав, и вопрос, скорее, в том, чтобы наладить игру внутри команды. Иногда нужно сделать акцент на работе над взаимопониманием на поле, улучшении тактических решений и, возможно, усилении точечных позиций. Покупка звёзд — это не панацея, потому что даже сильные футболисты могут не сразу вписаться в коллектив.

Я уверен, что «Зенит» сможет выйти из этой ситуации за счёт анализа своих ошибок и правильной подготовки к весенней части сезона», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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