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Малафеев назвал главного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство

Малафеев назвал главного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство
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Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев высказался о конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Если смотреть на первую часть сезона, то соперников у «Зенита» хватает. «Спартак» продолжает впечатлять своей атакующей игрой и победами с крупным счётом — это действительно команда, которая сейчас в отличной форме. «Динамо» тоже не отстаёт, показывая стабильные результаты и не позволяя остальным расслабиться. Конечно, нельзя забывать и о «Краснодаре», который проводит уверенный сезон, демонстрируя сбалансированную игру. «Локомотив», хоть и не всегда стабилен, также способен удивить и включиться в борьбу за самые высокие места.

Но вообще главный соперник для «Зенита» — это сам «Зенит». Команде важно найти внутренние резервы, справиться с давлением и вернуть ту уверенность, которая всегда была при команде. Если игроки смогут показать свой лучший футбол и устранить ошибки, которые были в первой части сезона, то удержать «Зенит» будет крайне сложно для любого соперника», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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