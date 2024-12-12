Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию B-УЕФА

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию категории B-УЕФА. Об этом сообщил официальный сайт «Локомотива».

«Это важно для продуктивного общения с тренерами всех команд, которые входят в структуру Департамента развития молодёжного футбола», — написано в сообщении клуба.

38-летний Борис Ротенберг завершил игровую карьеру в 2022 году. 29 ноября 2022 года он был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива», став ответственным за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов.