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Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию B-УЕФА

Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию B-УЕФА
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Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола московского «Локомотива» Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию категории B-УЕФА. Об этом сообщил официальный сайт «Локомотива».

«Это важно для продуктивного общения с тренерами всех команд, которые входят в структуру Департамента развития молодёжного футбола», — написано в сообщении клуба.

38-летний Борис Ротенберг завершил игровую карьеру в 2022 году. 29 ноября 2022 года он был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива», став ответственным за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов.

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