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«Всегда ждём тебя дома». «Локомотив» поздравил Гильерме с днём рождения

«Всегда ждём тебя дома». «Локомотив» поздравил Гильерме с днём рождения
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Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила с днём рождения бывшего голкипера команды Маринато Гильерме. Сегодня, 12 декабря, бразильцу исполняется 39 лет.

«С днём рождения, Гиля! Желаем новых свершений, огромного счастья и успехов во всём! И всегда ждём дома», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Гильерме присоединился к «Локомотиву» в 2007 году, а покинул клуб летом 2024-го на правах свободного агента. В составе железнодорожников вратарь выигрывал чемпионат России, четыре раза становился обладателем Кубка страны. В ноябре 2015 года Гильерме получил гражданство России.

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