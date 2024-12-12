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Орлов: российский паспорт не должен обеспечивать бразильцам «Зенита» место в составе

Орлов: российский паспорт не должен обеспечивать бразильцам «Зенита» место в составе
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Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов высказался о натурализации легионеров сине-бело-голубых. Сейчас за команду выступают сразу два бразильца с паспортами РФ — Клаудиньо и Дуглас Сантос.

«В «Зените» сейчас иностранцы принимают гражданство, получают российские паспорта. Но это не должно им обеспечивать место в составе. Должна быть конкуренция! А они как-то успокоились. Даже капитан команды Дуглас Сантос концовку года провёл очень неважно. Алип — то же самое. Он боец, такие футболисты приветствуются. Но есть определённый уровень мастерства. И в матче с «Крыльями» он во всех трёх пропущенных «Зенитом» мячах не смог помочь команде», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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