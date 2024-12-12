«В свои 33 он пашет, будто ему 20». Тренер «Химок» Артига — о Заболотном

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о нападающем Антоне Заболотном.

«Моё мнение о Заболотном? Что это, пожалуй, самый важный игрок команды. В свои 33 он пашет, будто ему 20, и настолько помогает нам, что мне всё равно, сколько ему лет. Иногда мы делаем чуть больше длинных передач, чем хотелось бы, как раз потому, что у нас есть Заболотный, он силён в такой игре. Более того, по-тренерски хочется отблагодарить Антона его собственными голами. Он заслуживает помощи команды, потому что сам помогает команде на все 100. Как центральный нападающий Заболотный будет рад забитым мячам, а если он будет рад, то начнёт помогать ещё больше. Этот футболист – пример для всех, и не только на поле», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».