Геннадий Орлов: Барриос и Кассьерра вылетели из сборной Колумбии — это показатель

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о кадровых проблемах «Зенита» и падении уровня игроков сине-бело-голубых.

— Кстати, про Родригао. Не ошибка ли тренера выпускать на заключительный матч года человека, который до этого ни разу в чемпионате не выходил со старта?

— Конечно, ошибка. Нельзя было его ставить. Но ещё когда Родригао взяли из «Сочи», было видно, что всё-таки он медленноват. Координации не хватает. Видно было: не Ракицкий или Ловрен. А до хорвата был замечательный серб — Иванович. Вот это был уровень. Ловрен не так выделялся, но привлекался в свою сборную. Теперь возьмите зенитовских колумбийцев. Барриос, Кассьерра вызывались в сборную, а теперь вылетели оттуда. Это показатель. Значит, они не росли в своём мастерстве. Агент Барриоса говорит, что новый тренер отодвинул его от команды. Но если бы Вильмар был в хорошей форме, никакой тренер от него не отказался бы, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.