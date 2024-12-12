Нападающий «Акрона» Дзюба назвал лучшую команду и лучшего тренера в 2024 году

Футболист тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба назвал лучшую команду и лучшего тренера по итогам 2024 года.

— Команда 2024 года в РПЛ?

— «Краснодар», потому что они в прошлом сезоне до последнего боролись за чемпионство, если бы Серёга Песьяков не помог «Зениту». И сейчас закончили год на первом месте.

— А лучший российский тренер 2024-го?

— Тедеев, — приводит слова Дзюбы Sport24.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).