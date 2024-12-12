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Точилин: «Зенит» упёрся головой в потолок, но зимой сделают выводы

Точилин: «Зенит» упёрся головой в потолок, но зимой сделают выводы
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

«Многие ожидали от «Зенита» другого результата в последних играх, учитывая ситуацию в тех же «Крыльях». Мне кажется, у них продолжаются проблемы, которые были в том сезоне. Команда зависит от определённого круга футболистов, но их амбиции иногда играют злую шутку с командой.

Команда занимает второе место, но у «Зенита» одинаковое количество очков с «Краснодаром». Почему-то все считают, что «Зенит» должен был выиграть медали в первой части чемпионата. Но другие команды потихоньку подтягиваются. Может, «Зенит» упёрся головой в потолок, но зимой сделают выводы, чтобы поднять планку в РПЛ», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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