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Точилин: в «Спартаке» Станкович расставил всех по местам, у него хорошая философия

Точилин: в «Спартаке» Станкович расставил всех по местам, у него хорошая философия
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Бывший российский футболист Александр Точилин высказался об игре и результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» к концу года набрал сумасшедшую форму. Многим даже обидно, что чемпионат прервался. Неизвестно, смогут ли с такой же игрой и настроем войти в весеннюю часть. В этом будет интрига. Тренер разобрался и определился, с какими футболистами пойдёт дальше.

Появилась определённая стабильность. Станкович расставил всех по местам. Плюс у него хорошая философия, физическая база, что и дало результат», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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