Колодин: грустно, что нашим командам некуда стремиться без еврокубков

Бывший российский футболист Денис Колодин оценил интригу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Стараюсь следить за РПЛ по мере возможностей. В еврокубки никто из нашего чемпионата не проходит, от этого грустно на душе. Сейчас наши клубы стали выстреливать. Сначала выстрелили «Краснодар» и «Динамо», теперь «Спартак» и «Локомотив». Если они и дальше будут так играть и будет возникать конкуренция, то это будет супер», — приводит слова Колодина Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).