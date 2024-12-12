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Геннадий Орлов эмоционально обратился к футболистам «Зенита»

Геннадий Орлов эмоционально обратился к футболистам «Зенита»
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Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов эмоционально обратился к футболистам сине-бело-голубых.

«Всё у «Зенита» разладилось к концу года. Может быть, устали. Это можно понять, но оправдать — нельзя. Чемоданные настроения. Все думают о зимнем перерыве, билеты купили. Они же ночью после игры разлетаются — настолько им всё приелось. Игроки в этом не признаются, но это так. Сколько раз я ездил с «Зенитом» на еврокубки и всё это видел. С последнего выезда года самолёт в Петербург всегда возвращался только с российскими игроками. А легионеры уже ночью разъезжались. По-человечески их понять можно, но оправдывать — нельзя. Все профессионалы, у всех контракты. Ребята, посмотрите, как играют лучшие футболисты в Лиге чемпионов! А если вы туда вернётесь, как будете деньги зарабатывать? Ведь если вы там всё будете проигрывать, ваши зарплаты сразу упадут.

Ещё один момент — восстановление после травм. Вышел Вендел — рано: травмировался опять. Вышел Глушенков — то же самое. Вопрос к медицинскому штабу, тренерам по физподготовке: почему раньше времени на поле пустили? В результате рецидив. Бывает, игрок сам рвётся в бой. Но получилось, что ни Вендел, ни Глушенков не залечили повреждения до конца. Подводить игроков к матчу здоровыми надо. Мне кажется, у Семака что ещё произошло. Перенасыщение способными игроками. У него их так много не было раньше», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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