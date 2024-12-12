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Владелец «Торпедо» Соболев: мы всерьёз намерены вернуться и сражаться за высокие места

Владелец «Торпедо» Соболев: мы всерьёз намерены вернуться и сражаться за высокие места
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Владелец московского «Торпедо» Леонид Соболев подвёл итоги первой части сезона-2024/2025 Мелбет Первой лиги. Команда не потерпела ни одного поражения и занимает второе место в турнирной таблице.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» прошёл первую половину чемпионата в хорошем темпе, но нужно провести много кропотливой работы для возвращения в Российскую Премьер-Лигу, по праву своего исторического наследия и ожиданий наших преданных болельщиков!

Благодарю главного тренера Олега Георгиевича Кононова и весь тренерский штаб за работу для достижения опорной точки для финального рывка в чемпионате ФНЛ. Нам предстоит многое сделать за короткое время, чтобы быть тем «Торпедо», которым мы гордимся. Я верю в эту команду!

Также хочу поблагодарить Александра Николаевича Волнушкина за очень важный период перехода от амбиций клуба ФНЛ к высшим достижениям РПЛ. Мной принято решение о реорганизации административно-управленческой структуры АО ФК «Торпедо Москва».

Мы всерьёз намерены вернуться и сражаться за самые высокие места в нашем футболе! Подробности расскажем в 2025 году», — приводит слова Соболева официальный сайт «Торпедо».

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