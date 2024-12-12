«Зенит» определился с приоритетной целью на зимнее трансферное окно

«Зенит» определился с приоритетной целью в зимнее трансферное окно – это футболист на позицию правого защитника. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Волков полноценно команде помочь не сможет, Караваев тоже вряд ли готов сыграть все матчи, а вариант с Мантуаном справа в защите тренерский штаб не устраивает», – добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее другие СМИ сообщали, что московский «Спартак» также намерен усилить позицию правого защитника. Это одно из самых дефицитных амплуа на российском рынке.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.