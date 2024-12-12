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Роман Широков: по «Краснодару» рано бить тревогу — после зимы многое может поменяться

Роман Широков: по «Краснодару» рано бить тревогу — после зимы многое может поменяться
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Бывший футболист сборной России Роман Широков оценил перспективы «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«У «Краснодара» не очень задалось начало сезона, но большую часть первой половины сезона они выглядели хорошо. «Краснодар» играл на выезде с «Рубином» и «Химками» — матчи были не на очень качественных полях. А в последних двух играх «Краснодар» потерял очки с прямыми конкурентами. Это вполне объяснимо.

Да, проигрывать дома неприятно, но такие матчи всегда 50 на 50. Здесь «Краснодару» повезло чуть меньше. Рано бить тревогу — после зимы многое может поменяться. «Краснодар» может совсем по-другому войти в весеннюю часть. Всё будет зависеть от того, как начнут и на каких полях», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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