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Стало известно, какой футболист «Зенита» является первым кандидатом на трансфер из клуба

Стало известно, какой футболист «Зенита» является первым кандидатом на трансфер из клуба
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Главный претендент на трансфер из «Зенита» – бразилец Артур Гимарайнс. Его хотят видеть в «Крузейро» и «Фламенго», клубы готовы предложить вариант с арендой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В «Зените» готовы рассмотреть вариант с арендой Артура, хотя чаще предпочитает продавать игроков. Но многое будет зависеть от позиции Семака», – добавил собеседник издания.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России по футболу занимает второе место. Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и уступают идущему на первом месте «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. «Зенит» в первой части сезона РПЛ одержал 12 побед, три раза сыграл вничью и столько же раз уступил.

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