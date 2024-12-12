«Рубин» интересуется полузащитником «Зенита» Ильзатом Ахметовым

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов попал в сферу интересов казанского «Рубина». Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Ильзат Ахметов провёл за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, «Зенит» после 18 туров чемпионата России по футболу занимает второе место. Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и уступают идущему на первом месте «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. «Зенит» в первой части сезона РПЛ одержал 12 побед, три раза сыграл вничью и столько же раз уступил.