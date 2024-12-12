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Transfermarkt обновил рыночную стоимость Угальде, игрок «Спартака» вырос в цене на € 6 млн

Transfermarkt обновил рыночную стоимость Угальде, игрок «Спартака» вырос в цене на € 6 млн
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Сейчас форвард оценивается в € 15 млн (было € 6 млн).

Угальде перешёл в стан красно-белых в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. На данный момент футболист лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 15 мячей за 18 туров.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ранее Угальде выступал за «Твенте», «Ломмел» и «Депортиво Саприсса».

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