Transfermarkt обновил рыночную стоимость Угальде, игрок «Спартака» вырос в цене на € 6 млн

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Сейчас форвард оценивается в € 15 млн (было € 6 млн).

Угальде перешёл в стан красно-белых в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. На данный момент футболист лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 15 мячей за 18 туров.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ранее Угальде выступал за «Твенте», «Ломмел» и «Депортиво Саприсса».