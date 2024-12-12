«Расклад по срокам идеальный». Тренер «Химок» Артига — о зимней паузе в РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о большом зимнем перерыве в чемпионате России.

«Одним из прошлогодних открытий для меня стала длиннющая зимняя пауза в России? Тогда я работал со второй командой «Родины», и у нас была очень длинная предсезонка. Три месяца! Сезон ещё не начался, а игроки уже устали, потому что мы прошли через большие объёмы работы. Но сейчас, считаю, расклад по срокам идеальный, почти как летом в Испании. Новый год – с семьёй, потом включаемся в работу и оптимально подводим себя к сезону. Отличный график. Про летнюю паузу могу сказать то же самое», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».