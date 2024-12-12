«Зенит» хочет арендовать правого защитника до конца сезона, Хлусевич — не основная опция

Приоритетной целью для «Зенита» в зимнее трансферное окно является аренда правого защитника до конца сезона с возможным правом выкупа в будущем. При этом у клуба нет цели взять футболиста исключительно в России. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Хлусевич входит в шорт-лист кандидатов, и Даниил Хлусевич в нём и правда есть. Но не является основной опцией», – добавил собеседник издания.

«Зенит» после 18 туров чемпионата России по футболу занимает второе место. Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и уступают идущему на первом месте «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. «Зенит» в первой части сезона РПЛ одержал 12 побед, три раза сыграл вничью и столько же раз уступил.