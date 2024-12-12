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«Зенит» рассмотрит вариант с покупкой футболиста в центр поля в зимнее трансферное окно

«Зенит» рассмотрит вариант с покупкой футболиста в центр поля в зимнее трансферное окно
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Сценарий покупки футболиста в центр поля в зимнее трансферное окно является для «Зенита» опциональным. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб рассмотрит такой вариант, если на рынке появится выгодное и стоящее предложение, либо в случае форс-мажора», – добавил собеседник «Чемпионата».

«Зенит» после 18 туров чемпионата России по футболу занимает второе место. Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и уступают идущему на первом месте «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. «Зенит» в первой части сезона РПЛ одержал 12 побед, три раза сыграл вничью и столько же раз уступил.

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