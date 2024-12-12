«Пари НН» интересуется полузащитником «Зенита» Васильевым

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев заинтересовал футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали, что Васильев мог перейти в «Ростов». Однако до конкретики дело так и не дошло. При этом «Зенит» якобы готов рассмотреть варианты аренды Васильева (по версии прессы).

«Зенит» после 18 туров чемпионата России по футболу занимает второе место. Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и уступают идущему на первом месте «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. «Зенит» в первой части сезона РПЛ одержал 12 побед, три раза сыграл вничью и столько же раз уступил.