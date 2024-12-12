Широков: не знаю, что феноменального в игре «Спартака», — с таким составом так должно быть

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о последних результатах московского «Спартака».

«Я бы не сказал, что «Спартак» прошёлся катком по своим последним соперникам. Я не считаю, что «Спартак» выиграл матч с «Краснодаром» с явным преимуществом. Была абсолютно равная игра. Я бы не говорил, что «Спартак» имел подавляющее преимущество. Да, чуть больше, но это везение нужно заслужить.

Игра с «Локомотивом» «Спартаку» очень удалась. «Пари НН» они обязаны были переехать. Я не знаю, что здесь феноменального, — с таким составом так и должно быть. Был период в середине осени, когда у «Спартака» что-то сломалось — травмы и Станкович экспериментировал с составом. Посмотрим, что будет дальше. Чтобы бороться за чемпионство, «Спартаку» желательно добавить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.