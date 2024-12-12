«Астана» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 18:30

Сегодня, 12 декабря, в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся казахстанская «Астана» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам шести туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 12 очков за четыре матча. «Астана» (4) находится на 23-й строчке.