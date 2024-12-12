Созин: очень не хочется, чтобы «Химки» сейчас снялись в РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на ситуацию в подмосковных «Химках». У инвестора клуба Туфана Садыгова возникли проблемы с законом. В ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В качестве меры пресечения бизнесмену был избран домашний арест.

«Ситуация с «Химками» вырисовывается очень тревожная. И просто в интернете, и инсайдеры, и на футбольном рынке многие говорят, что «Химки» могут не доиграть чемпионат из-за ареста главного инвестора клуба. Правда ли это – не знаю. Но то, что такие разговоры в принципе идут, – уже проверка для руководства РПЛ. Если «Химки» снимутся с РПЛ – это большой удар. Очень не хочется, чтобы клуб снимался с чемпионата.

В последнее время, имею в виду период РПЛ при Алаеве, порядка в лиге стало больше, а скандалов – меньше. Да и чемпионат стал интереснее. И вот теперь – история с «Химками». Огромная проверка для нашего футбола. Да, найти спонсоров будет сложно, тем более под новый год. Но в России уже были ситуации, когда команды, даже в тяжёлом состоянии, доигрывали сезон. Надеюсь, и с «Химками» всё образуется», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».