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Орлов: тренеры «Зенита» игроками были ниже классом, чем Педро. Это испытание для них

Орлов: тренеры «Зенита» игроками были ниже классом, чем Педро. Это испытание для них
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Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов высказался о проблемах раскрытия молодых талантов в санкт-петербургском клубе.

«Тот же Артур приехал крайним нападающим с очень хорошей прессой. Очень уверенным в себе игроком. А что теперь? Педро, 18 лет. Он, может быть, гений вообще футбольный! Я сразу сказал: Педро станет испытанием для тренеров. Они же никогда с такими футболистами не работали. Семак и его помощники как футболисты объективно были ниже классом и талантом, чем Педро. Ребятам с такими огромными задатками надо уметь подсказать — это очень серьёзная история. А сейчас Педро спустился на уровень российского футболиста. Хотя у него обводка, скорость, данные какие! Вот это всё испытание для тренерского штаба во главе с Семаком.

Педро перестал быть таким ярким, каким приехал. Можно сказать, что к нему привыкли защитники. Да ничего подобного. Он всё равно способен обыгрывать их, но для этого партнёры должны создавать условия — увести за собой защитников, освободить зону. Это всё прорабатывается на теориях и наигрывается на тренировках. Это целая наука», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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