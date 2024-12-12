Геннадий Орлов высказался о календаре оставшихся матчей «Зенита»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о календаре «Зенита» на весеннюю часть сезона РПЛ. Сине-бело-голубым предстоит сыграть гостевые матчи со «Спартаком», «Локомотивом» и «Динамо», а также принять на своём поле «Краснодар».

— Вы тоже считаете календарь «Зенита» в первой половине весны самым тяжёлым среди трёх лидеров?

— Слушайте, все были уверены, и я в том числе, что «Зенит» выиграет два последних тура года и уйдёт на четыре очка в отрыв от «Краснодара». А он их проиграл! Поэтому заранее говорить о календаре нет смысла. Нужно готовиться к каждому матчу. В этом и заключается смысл, философия игры. Каждый матч — с чистого листа. Забудь про все титулы и прессу — ты прямо сейчас, в эту минуту, должен выдать то, на что способен. А может, даже превзойти самого себя.

— У «Краснодара» всё-таки календарь выглядит попроще.

— Это только кажется так. С «Химками» как «Краснодар» сыграл?

— 2:2.

— Вот. «Спартак» проиграл на Кубок «Ростову», а потом просто разорвал «Краснодар». Судья в кубковом матче передёрнул москвичей, но для них это оказалось благом. Команда разозлилась и разгромила конкурента в чемпионате, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.