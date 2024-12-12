Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов высказался о календаре оставшихся матчей «Зенита»

Геннадий Орлов высказался о календаре оставшихся матчей «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о календаре «Зенита» на весеннюю часть сезона РПЛ. Сине-бело-голубым предстоит сыграть гостевые матчи со «Спартаком», «Локомотивом» и «Динамо», а также принять на своём поле «Краснодар».

— Вы тоже считаете календарь «Зенита» в первой половине весны самым тяжёлым среди трёх лидеров?
— Слушайте, все были уверены, и я в том числе, что «Зенит» выиграет два последних тура года и уйдёт на четыре очка в отрыв от «Краснодара». А он их проиграл! Поэтому заранее говорить о календаре нет смысла. Нужно готовиться к каждому матчу. В этом и заключается смысл, философия игры. Каждый матч — с чистого листа. Забудь про все титулы и прессу — ты прямо сейчас, в эту минуту, должен выдать то, на что способен. А может, даже превзойти самого себя.

— У «Краснодара» всё-таки календарь выглядит попроще.
— Это только кажется так. С «Химками» как «Краснодар» сыграл?

— 2:2.
— Вот. «Спартак» проиграл на Кубок «Ростову», а потом просто разорвал «Краснодар». Судья в кубковом матче передёрнул москвичей, но для них это оказалось благом. Команда разозлилась и разгромила конкурента в чемпионате, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Спартак» и «Краснодар» показали качество, а «Зенит» — нет». Орлов — о «золотой» гонке РПЛ
Эксклюзив
«Спартак» и «Краснодар» показали качество, а «Зенит» — нет». Орлов — о «золотой» гонке РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android