Прокурор Стокгольма объяснила, почему закрыто дело о подозрении Мбаппе в изнасиловании

Прокурор Стокгольма Марина Чиракова рассказала о решении закрыть расследование об изнасиловании, в котором мог подозреваться нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Я не собираюсь подтверждать, кто был подозреваемым. Расследование закрыто, поскольку я обнаружила, что собранных доказательств недостаточно для продолжения расследования, поэтому решила прекратить его. Без этого [формальных подозрений] нам не разрешается его [Мбаппе] допрашивать.

Единственное, что я могу сказать, это то, что доказательств недостаточно. Доказательств лжи [предполагаемой потерпевшей] нет. Собранных в ходе расследования материалов недостаточно для продолжения дела. Это единственная причина, по которой я решила его прекратить», — приводит слова Чираковой RMC Sport.