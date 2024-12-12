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Прокурор Стокгольма объяснила, почему закрыто дело о подозрении Мбаппе в изнасиловании

Прокурор Стокгольма объяснила, почему закрыто дело о подозрении Мбаппе в изнасиловании
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Прокурор Стокгольма Марина Чиракова рассказала о решении закрыть расследование об изнасиловании, в котором мог подозреваться нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Я не собираюсь подтверждать, кто был подозреваемым. Расследование закрыто, поскольку я обнаружила, что собранных доказательств недостаточно для продолжения расследования, поэтому решила прекратить его. Без этого [формальных подозрений] нам не разрешается его [Мбаппе] допрашивать.

Единственное, что я могу сказать, это то, что доказательств недостаточно. Доказательств лжи [предполагаемой потерпевшей] нет. Собранных в ходе расследования материалов недостаточно для продолжения дела. Это единственная причина, по которой я решила его прекратить», — приводит слова Чираковой RMC Sport.

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