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Появился обновлённый рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Появился обновлённый рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги. В десятку лучших по трансферному ценнику попали четыре представителя «Зенита», а также по два игрока из «Краснодара», «Спартка» и «Динамо».

Отметим, что лишь у одного из десяти самых дорогих футболистов РПЛ возраст превышает отметку в 30 лет.

Фото: Transfermarkt

Накануне завершилась первая часть сезона Российской Премьер-Лиги. В статусе лидера на зимнюю паузу ушёл «Краснодар», в активе которого 39 очков. Вторую строчку занимает «Зенит», уступающий «быкам» лишь по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Спартак» (37 очков).

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