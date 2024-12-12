Батраков прибавил в стоимости на € 3 млн — Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Сейчас 19-летний футболист оценивается в € 8 млн (было € 5 млн).

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. «Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте в турнирной таблице.

В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 2 марта 2025 года.