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Прокурор оценила возможность возобновления дела о подозрении Мбаппе в изнасиловании

Прокурор оценила возможность возобновления дела о подозрении Мбаппе в изнасиловании
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Прокурор Стокгольма Марина Чиракова рассказала, в каком случае расследование об изнасиловании, в котором мог подозреваться нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, может быть возобновлено.

«Возможно, они могут потребовать пересмотра моего решения. Это конец дела, но в будущем всегда можно возобновить его, если появятся новые веские доказательства, которые могут изменить моё решение», — приводит слова Чираковой RMC Sport.

Ранее шведская пресса сообщила о возможной причастности Килиана Мбаппе к изнасилованию, однако окружение игрока назвало это клеветой. Девушка обратилась в полицию после случая в отеле, в котором футболист находился во время выходных.

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