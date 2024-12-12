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Орлов: Станкович — настоящий тренер, но теперь перед ним встаёт непростая задача

Орлов: Станкович — настоящий тренер, но теперь перед ним встаёт непростая задача
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Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Теперь перед Станковичем встаёт непростая задача. Все поняли, что «Спартак» умеет играть. В первом круге он проиграл «Локомотиву», а во втором — разгромил 5:2. Это говорит о том, что Станкович — настоящий тренер. Он сделал правильные выводы — и в ответной игре уже спартаковцы были быстрее и точнее. Но у «Спартака» тоже есть проблемы. При такой атаке им нужно усиление в оборону. Тем более Бабич — после травмы и операции. А у Литвинова, при всём к нему уважении, широкий шаг. В футболе надо уметь бегать и мелким шагом, и длинным. Когда против рослого защитника выходят небольшие Барко или Угальде, он просто не успевает сделать лишнее движение. У него же другая координация. Это тоже сейчас преимущество «Спартака». Они как ртутные в штрафной — их не поймать. Значит, и защитники должны быть соответствующие. У нас же у многих защитников не хватает координации, скорости», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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