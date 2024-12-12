Московский «Спартак» объявил планы на зимние сборы

Футбольный клуб «Спартак» на своём официальном сайте объявил планы на зимние учебно-тренировочные сборы. Так, команда проведёт первый сбор в турецком Белеке, после чего отправится в ОАЭ, где состоится Зимний Кубок РПЛ.

Подопечные Станковича выйдут из отпуска 12 января. 14 января, после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования, красно-белые отправятся в Турцию. На протяжении недели спартаковцы будут жить и тренироваться в одном из отелей Белека.

С 25 января по 13 февраля пройдёт второй сбор — в ОАЭ. В городе Абу-Даби состоится Зимний Кубок РПЛ, соперниками красно-белых по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).